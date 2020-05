Pimp your Pics: Selfie-Ideen für coole Fotos

Wie gelingt eigentlich das perfekte Foto für mein Instagram-Profil? Das ist oft gar nicht so leicht, wenn man nicht immer nur das Gleiche machen will. Deshalb haben wir ein paar coole Selfie-Ideen für dich gesammelt, die dir dabei helfen sollen aus deinem normalen Selbstporträt, einen besonderen Eye-Catcher zu machen. Dafür brauchst du nicht mal eine Kamera, denn das perfekte Foto für Instagram, Snapchat und Co. kannst du easy mit dem Smartphone machen. Hier kommen die zwölf coolsten Ideen für dein Selfie …

12 coole Selfie-Ideen für dich und deine Freunde

Selfie-Idee 1: Princess-Vibes BRAVO

Be a Princess! Schieße ein Selfie, öffne es in Snapchat und füge dort das Kronen-Emoji ein. Bild speichern und schon kannst du es überall posten. Das geht natürlich auch mit vielen weiteren Emojis, so könntest du dir zum Beispiel auch ein Pizza-Stück in die Hand zaubern. Probier dich aus!

Selfie-Idee 2: Vier gewinnt! BRAVO

Vier Posen, ein Bild! Collagen mit verschiedenen Moods kommen einfach immer gut an, sind einfach und bringen Frische in deinen Feed. Tipp: Instagram hat eine eigene Layout-Funktion für die Storys. Für den Feed kannst du kostenlose Apps (für Android und iOS) wie "Layout" und "Pics Art" benutzen.



Selfie-Idee 3: Fancy Gesichts-Tattoos BRAVO

Ready to Party? Flash-Tattoos sind ein mega Accessoire auf Bildern und verleihen deinem Selfie einen coolen Hippie-Look. In der BRAVO findest du regelmäßig Tattoos als Extra – nur Ausschau halten! Natürlich kannst du dir Klebetattoos auch im Internet bestellen.



Selfie-Idee 4: Spiegel-Pic BRAVO

Spieglein, Spieglein in der Brille: Wer hat das coolste Selfie? Du! Einfach eine verspiegelte/polarisierte Brille vor die Linse halten und Posen – klappt sogar zu zweit!



Selfie-Idee 5: Flower-Power BRAVO

Blumen sind immer eine coole Idee für Selfies. Sie können klassisch im Hintergrund zu sehen sein oder du hältst sie dir verspielt vor dein Gesicht. Beides verleiht deinem Foto Farbe und einen ganz besonderen Flair!



Selfie-Idee 6: Der Denker BRAVO

Nachdenkliche Posen verleihen deinem Bild einen ordentlichen Cuteness-Faktor und wirken super geheimnisvoll. Versuch beim nächsten Selfie einfach deine Hand ganz verspielt durch dein Gesicht wandern zu lassen und drück ein paar Mal ab, so entstehen die natürlichsten Bilder.

Selfie-Idee 7: Candy-Crush BRAVO

Mit Süßigkeiten wie Lollis und Co. kannst du viele verspielte Posen machen. Super lustig sieht es aus, wenn du damit Teile des Bildes verdeckst, dabei kann dir deine BFF natürlich helfen!



Selfie-Idee 8: Frucht-Alarm BRAVO

Wassermelonen als Kleid, Grapefruits/Zitronen als Lächeln oder Trauben als Auge – mit Früchten kann man auf Selfies super experimentierfreudig werden. Das Beste: Danach kannst du deine Foto-Modelle genüsslich aufspeisen.



Selfie-Idee 9: Twinning BRAVO

Umkleidekabinen sind schon lange ein Klassiker unter den Spiegel-Selfies. Cooler wird dein Foto jedoch, wenn du dir das gleiche Outfit mit deiner besten Freundin aussuchst. Egal ob Oberteil, Hose oder Accessoire – der Twin-Look sieht immer super cute aus!



Selfie-Idee 10: Emoji-Power BRAVO

Auch Detail-Bilder kannst du mit süßen Emojis pimpen. So wird aus einem einfachen #ootd (outfit of the day) ein lustiges Mood-Bild. Emojis kannst du zum Beispiel auch gut benutzen, um deine Hintergründe zu verschönern.



Selfie-Idee 11: BFF (Best Foodie Forever) BRAVO

Essen ist immer eine coole Idee für ein Selfie. Egal ob ein süßes Eis oder saftige Tacos. #Foodporn macht jedes Bild zum Hit und lässt ordentlich Likes regnen. Am liebsten natürlich mit deinem liebsten Food-Buddy.



Selfie-Idee 12: Bilm im Bild BRAVO

Mach ein Selfie und lass eine Freundin ein Pic von dir mit dem frisch geschossenen Selfie vor deinem Gesicht knipsen. Sieht super special aus!