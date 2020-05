Bei all den verschönernden Filtern und Apps zum Bearbeiten von Fotos kann eigentlich ja gar nichts mehr schief gehen, oder? Aber mal ganz ehrlich…die übertrieben weichgezeichneten Selfies sehen total unnatürlich aus. Dabei kannst du dich mit ein wenig Schminke eigentlich schon perfekt in Szene setzen ohne deinen Typ total zu verändern.

Ebenmäßige Haut für’s Selfie schminken

Den Weichzeichner-Effekt für ebenmäßige Haut bekommst du ganz ohne Filter mit Foundation. Für’s Foto darfst du da auch mal ein bisschen mehr abdecken als für den Alltag. Am besten eignet sich flüssige Foundation und um hartnäckige Pickel, Rötungen oder auch Feuermale zu überdecken, benutze am besten Camouflage-Makeup. Das wird auch am Theater für die Maske verwendet und hält dem Scheinwerferlicht stand.

Hier erfährst du, wie du Foundation richtig aufträgst

Gesicht konturieren für Fotos

Auf dem Foto verblassen die natürlichen Gesichtskonturen durch Licht und Winkel oft ein wenig, deswegen trage Bronzer auf, um dein Gesicht zu konturieren. Beim Contouring betonst du hervorstehende Stellen deines Gesichts wie Wangenknochen, Nasenrücken und Lippenherz mit Highlighter und lässt tiefer liegende Stellen wie unterhalb der Wangenknochen, Schläfen und Nasenwände mit einem dunkleren Puder zurücktreten. So zauberst du dir ruck-zuck ein definiertes Gesicht. Achte aber darauf, dass du nicht zu viel an deinen Gesichtsproportionen veränderst, sonst erkennt man dich auf dem Selfie nicht mehr ;)

Rouge auf den Wangen verleiht dir einen natürlichen Look Instagram @sarasampaio

Frischer Teint mit Rouge

Um dein Make-up frischer und noch natürlicher wirken zu lassen, trage für’s Selfie etwas Rouge auf die Wangen auf. Dafür eignet sich am besten ein Creme-Rouge, das du dezent mit dem Finger auftragen und verblenden kannst.

Augenbrauen als Gesichtsumrahmung

Make-up Profis sagen, dass die Augenbrauen das Gesicht einrahmen, wie der Bilderrahmen ein Gemälde. Deswegen ist es wichtig, sie für dein Selfie richtig zu hervorzuheben. Du kannst deinen Augenbrauen nachzeichnen oder färben–Hauptsache sie sehen natürlich betont aus.

TikTok-Star Loren betont ihre Augen mit einem XXL-Eyeliner Instagram @loren

Schminken für’s Selfie: Augen betonen

Der wichtigste Part beim Schminken für’s Selfie ist das Augen-Make-up. Auf Fotos wirken besonders gut Smokey Eyes oder andere intensive Looks wie ein XXL-Eyeliner. Tusche deine Wimpern kräftig und wähle Lidschatten, die zu deiner Augenfarbe passen.

Die Riverdale-Schönheit Camila benutzt für Selfies gerne ein Ringlicht. Instagram @camimendes

Gutes Licht für schöne Selfies

Die Lichtverhältnisse für dein perfektes Selfie müssen stimmen. Positioniere dich zum Fotografieren am besten am Fenster. Tageslicht wirkt am natürlichsten und bringt deinen Teint und die Augen zum Leuchten. Wer noch eins draufsetzen will, kann ein Ringlicht für den leuchtenden Kreis in der Pupille benutzen. Ein Ringlicht leuchtet dein Gesicht optimal aus, kann aber auch ziemlich hart wirken. Da musst du vielleicht ein paar Make-up-Partikel retouschieren ;)

Vorteilhafte Posen für’s Selfie

Um ein Doppelkinn zu vermeiden fotografiere von vorne oder tendenziell von schräg oben und schiebe dein Kinn etwas nach vorne.

Noch mehr Posen und Ideen für’s perfekte Selfie gibt’s hier:

Das perfekte Selfie: Coole Foto-Ideen für dich und deine Freunde