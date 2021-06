Foto-Spaß: Diese 3 Filter-Apps sind wie Snapchat!

Snapchat, Instagram & Co.: Apps mit lustigen Filtern im Hype

Egal ob Snapchat oder Instagram: Alle sind verrückt nach lustigen Face-Filtern, die uns süße Hasenohren oder coole Lichteffekte verpassen. Dann gibt es da noch die Klassiker: Valencia, Juno und Clarendon gehören zu den beliebtesten Filtern auf Instagram. Mit der Bildbearbeitung ist es ein bisschen so wie mit Netflix: Irgendwann hat man gefühlt alles schon mal gesehen. Wie macht man also das perfekte Foto mit dem Smartphone für Instagram, Snapchat und Co.? Wir zeigen dir drei lustige Filter-Apps, mit denen Bildbearbeitung endlich wieder Spaß macht!

Klicktipp:

Liest Snapchat deine Nachrichten mit? 👀

Snow-App: Lustige Filter wie bei Snapchat

Filter, Sticker, Effekte: So sieht die Snow-App aus! Screenshot/iTunes/SNOW

Wir sind bereits hin und weg von SNOW und du wirst es gleich garantiert auch sein! Warum? Na, die App ist so ähnlich wie Snapchat. Stylische Sticker, coole Effekte, witzige Texte, kreative Tools und sogar Videobearbeitung – auf Snow ist alles möglich! Der größte Unterschied ist jedoch, dass dir bei Snow mehr als 100 Filter zur Verfügung stehen! Ob Seemann oder Polizist. Bei Snow kannst du dich in fast alles verwandeln! Und es geht noch besser: Die App ist nämlich kostenlos (Android & iOS) und super einfach zu bedienen! Im Gegensatz zu Snapchat kannst du deine Fotos auch direkt auf Instagram oder Facebook teilen. Viel Spaß beim Bearbeiten deiner Bilder! 😍

Pics-Art: Kreative Bildbearbeitung für krasse Instagram-Bilder

Mit PicsArt kannst du jeden Instagram-Trend mitmachen und deine Bilder mit kreativen Filtern bearbeiten. Screenshot/iTunes/PicsArt

Egal ob Line-Art, Collagen oder coole Foto-Effekte: Pics-Art ist ein richtiges all-in-one Talent, wenn es um Bildbearbeitung geht. Hier hast du über 3000 verschiedene Tools, die dir dabei helfen aus deinen Bildern ein richtiges Kunstwerk zu zaubern. Das coole: Die App wird regelmäßig mit neuen Funktionen aktualisiert, somit kannst du sofort die neusten Foto-Trends ausprobieren und dein Instagram-Game auf ein neues Level bringen. PicsArt ist in der Grundversion ebenfalls kostenlos und für Android und iOS verfügbar. Du wirst keine andere Filter-App mehr benutzen wollen, versprochen! 🙈

Hasenohren & Hundeschnute: B612 hat die süßesten Tier-Filter

Hase, Kätzchen oder doch Giraffe? Auf B612 kannst du zwischen verschiedenen Tier-Filtern wählen! Screenshot/iTunes/B612

Auch B612 ist eine App mit extrem ähnlichen Filtern wie Snapchat (kostenlos für iOS & Android). Hier findest du viele lustige Bildbearbeitungsmöglichkeiten – von süßen Hasenohren bis hin zu coolen Musikvideos ist wirklich ALLES dabei! Vor allem Fans von Face-Filtern oder AR-Stcikern, wie auf Instagram oder Snapchat, sollten diese App mal auschecken. Hier kann man nämlich extrem lustige Fotos machen!

So funktioniert die Boomerang-Einstellung auf Instagram:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->