Vanessa Hudgens Freund: Mit diesen Männern war sie zusammen

Mit welchen Männern war Vanessa Hudgens schon auf Wolke 7? Wir verraten es dir!

Vanessa Hudgens Freund: Mit wem ist sie zusammen?

Die wohl spannendste Frage ist doch. Hat "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens einen neuen Mann an ihrer Seite? Und wenn ja, wer ist es? Die 32-Jährige ist derzeit mit Cole Tucker zusammen. Er ist 25 Jahre alt und Profi-Baseball-Spieler bei den Pittsburgh Pirates in Amerika. Das Paar machte ihre Liebe am Valentinstag 2021 via Instagram offiziell, als Vanessa ein Foto der beiden beim Knutschen veröffentlichte. Im November 2020 wurden die zwei das erste Mal von Fotografen zusammen gesichtet. Obwohl einige aufgrund des Altersunterschieds skeptisch waren, sollen Vanessa und Cole sehr gut miteinander harmonieren und sich super ergänzen. Und das, obwohl eine Alterslücke von 7 Jahren zwischen ihnen ist! Aber mit wem war Vanessa Hudgens noch alles in einer festen Beziehung?

Diese Stars waren mal ein Paar!

Vanessa Hudgens und Austin Butler: 2011 bis 2020

Viele dachten, dass Vanessa Hudgens in Austin Butler ihre große Liebe gefunden hat. Immerhin waren die beiden um die neuen Jahre zusammen. Manche waren sich sogar sicher, dass die zwei heiraten werden … doch dann kam alles anders. Sie machten ihre Trennung im Januar 2020 öffentlich. Einen Rosenkrieg gab es zum Glück nicht. Austin und Vanessa sollen im Guten auseinandergegangen sein.

Vanessa Hudgens und Zac Efron: 2005 bis 2010

Nach der Trennung von Austin Butler haben sich viele Fans ein Liebescomeback mit Zac Efron gewünscht. Doch leider sind die beiden "High School Musical"-Stars nicht wieder zusammengekommen. Vanessa und Zac haben sich während der Dreharbeiten zu "High School Musical" kennen und lieben gelernt und waren bis zum Jahr 2010 DAS Traumpaar schlechthin.

Vanessa Hudgens ist also für ihre Langzeitbeziehungen bekannt. Daher könnte es gut passen, dass sie auch mit Cole Tucker eine längere Zeit zusammen sein wird. Vielleicht ist Cole sogar der Richtige und es läuten irgendwann die Hochzeitsglocken? 👰🏻 💒

