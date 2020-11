Ist Vanessa Hudgens mit einem Baseballspieler zusammen?

Seit Januar 2020 gilt Leinwandstar Vanessa Hudgens als glücklicher Single. Damals trennte sie sich von Schauspielkollege Austin Butler, mit dem sie ganze neun Jahre lang zusammen war! Damals hofften viele Fans, dass es zu einem überraschenden Liebes-Comeback mit „High School Musical”-Star Zac Efron kommen würde. Doch daraus wurde bislang nichts! Nun könnte sich ein neuer Mann in das Herz der 31-Jährigen geschlichen haben. Vanessa wurde beim Händchenhalten mit dem 24-jährigen Baseballspieler Cole Tucker erwischt. Was für eine Überraschung! Die beiden wurden kuschelnd und eng umschlungen gesichtet, nachdem sie gemeinsam beim Dinner in Los Angeles unterwegs waren.

Vanessa Hudgens: Hinweis auf ihren Beziehungsstatus?

Ob es zwischen den beiden wirklich ernst ist, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Vanessa Hudgens bereits auf Instagram ein klares Zeichen gesetzt hat. Zuletzt teilte sie ein süßes Liebesgeständnis, in dem sie auf ihre Freundschaft mit Schauspielstar Ashley Tisdale zurückblickte. Nun heizte sie die Gerüchteküche mächtig an! Am Wochenende teilte Vanessa ein Selfie von sich mit einer Blume beim Abendessen. Dazu schrieb sie ganz simpel: „Date Night”. Das klingt fast so, als wäre es nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass wir die schöne „High School Musical”-Darstellerin in der Nähe des „Pittsburgh Pirates”-Star sehen werden.

