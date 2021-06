"The Umbrella Academy" Staffel 3: Episodentitel lassen Fans ausflippen!

Netflix droppt "The Umbrella Academy" News

Im Rahmen der allerersten "Geeked Week" hat Streaming-Gigant Netflix interessante Ankündigungen und Releases für Serien und Filme gedroppt. Die "Geeked Week" geht noch bis diesen Freitag, den 11. Juni 2021 , ist komplett virtuell und für jeden kostenlos. Wenn du also neugierig auf das Event bist, dann überzeuge dich einfach selbst unter GeekedWeek.com. 😊 Was uns besonders gefreut hat, ist, dass Netflix und "The Umbrella Academy" Showrunner Steve Blackman neue Infos zur kommenden Staffel 3 veröffentlicht haben. Lange hatten die Fans keine Hoffnung mehr, noch dieses Jahr etwas von Staffel 3 zu sehen. Doch nun hat sich das geändert! Es wird zehn Folgen geben und tatsächlich wurden auch die abenteuerlichen Episodentitel gedroppt! ⤵️

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"The Umbrella Academy": Was erwartet uns in Staffel 3?

Was besonders heraussticht, sind die Episodentitel vier und sieben. Diese sind nämlich auf Deutsch! „Kugelblitz“ und „Auf Wiedersehen“. Hm, was das nur zu bedeuten hat? Fan-Theorie zufolge soll dies mit Klaus (Robert Sheehan) in Verbindung stehen. Klaus‘ Name ist deutsch und er hat auch die Worte „Hello“ und „Goodbye“ in seinen Handinnenflächen tätowiert. Ob man in diesen beiden Folgen den Fokus auf den Paradiesvogel gelegt hat? Es ist kein Geheimnis, das Klaus zu den beliebtesten Figuren von "The Umbrella Academy" gehört. Vorstellbar wäre es auf jeden Fall! Auch sehr vielversprechend wird mit Sicherheit die erste Folge mit dem Titel „Meet the Family“ sein. Am Ende von Staffel 2 gab es nämlich einen Zeitsprung und die Familie Hargreeves trifft nun auf die "Sparrow Academy". Quasi die neue "Umbrella Academy". Und siehe da, Ben alias Nummer 6 lebt in dieser anderen Dimension! Nur leider führt er dort ein ganz anderes Leben und kennt deswegen Klaus und die anderen nicht. Was die Fans auf Insta & Co. auch komplett ausflippen lässt, ist der Episodentitel „Wedding at the End of the World“. Kommentare wie „Kann ich zur Hochzeit kommen? 🥰“, „Ich muss wissen, wer heiratet!“ und „Ich glaube, dass Allison und Luther heiraten werden!“ sind nur wenige Auszüge. Ob das wahr ist? Die Liebe zwischen den beiden wird auf jeden Fall schon seit der ersten Staffel hart geshippt. Gibt es also ein Happy End für Allison und Luther? Oder werden sich zwei andere Charaktere das Ja-Wort geben? Wir sind gespannt, wann die Produzent*innen den Trailer von "The Umbrella Academy" Staffel 3 veröffentlichen und wann endlich die neue Staffel online kommt! 🤗

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->