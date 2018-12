Ufo361: Neuer Song geleaked?

Nach Tod von Ufo361 ist jetzt ein neuer Song aufgetaucht der myseriöserweise kurze Zeit später wieder verschwand. Kommt der Rapper etwa wieder zurück auf die Bühne?

Ufo 361: Song aus dem Jenseits geleaked

Neues von Ex-Rapper Ufo361 (30) auf seinem Instagram Account sind Hinweise dazu aufgetaucht, dass der Künstler eventuell wieder an neuer Musik arbeitet. In seiner Story postete Ufo ein Video mit einem neuen Song. Wer ganz genau hingehört hat und Ufos Musik schon etwas länger verfolgt, konnte jedoch raushören, dass es sich bei dem Stück um seinen alten Song "Traum" aus dem Jahr 2017 handelt. Scheinbar hat der Rapperden Song jetzt als Acapella-Stück aufgenommen, doch was wirklich dahinter steckt lässt sich leider nicht mehr herausfinden. Denn so schnell wie das Video in seiner Story aufgetaucht ist, ist es auch wieder verschwunden. Bereits nach wenigen Minuten wurde das Video von seinem Profil gelöscht.

Neue Musik von Ufo361

Eigentlich hatte Ufo bereits vor einigen Monaten das Ende seiner Musikkarriere bekannt gegeben und sich mit reichlich TamTam und einer öffentlichen Trauerfeier verabschiedet. Zahlreiche Fans waren erst vor Kurzem zu seinem Abschluss-Konzert in Berlin gekommen und hatten sogar RIP-Schilder für den selbsternannten Kaiser gebastelt. Doch so richtig Schluss scheint noch nicht zu sein, denn immer wieder gibt es brisante News zu dem Künstler, die auf ein Musik-Comeback schließen lassen. Zuletzt hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass Ufo361 wieder zum Mikrofon greift, sollte er ein Feature mit Paris Hilton bekommen. Auch Freundin Tiffany setzt nach wie vor alles daran Ufo zurück zur Musik zu bringen, appelliert in ihren Posts an die Fans von Ufo ihn vom weitermachen zu überzeugen.

Rückkehr von Ufo361 ausgeschlossen?

Und so ganz glauben wir auch nicht daran, dass alles vorbei sein soll. Für ein endgültiges Karriere-Aus ist einfach noch viel zu viel Rummel um den "Paradies"-Interpreten. Doch so richtig schlau werden wir aus dem ganzen auch nicht, bleibt nur zu hoffen, dass er wirklich bald einen neuen Song veröffentlicht, der dann nicht gleich wieder verschwindet. Wir vermissen Ufo und seine Musik und können es gar nicht abwarten zu erfahren, wie es nun weiter geht...

