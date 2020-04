Ufo361: Krasses Detail über sein neues Album „Rich Rich“

Ufo361: Sein neues Album wird komplett anders

Fans können es kaum noch abwarten. In knapp zwei Wochen soll Ufos lang ersehntes, neues Album "Rich Rich" rauskommen. Dabei hat sich der Rapper diesmal nur auf sich verlassen und ein Album produziert, dass ihn zu 100 Prozent widerspiegelt. Und das, obwohl bereits seit Comeback-Album "Wave" krass durch die Decke ging und sich direkt Platz 1 in den Charts sicherte. Auf Instagram gab Ufo361 jetzt einige interessante Infos über sein anstehendes Release bekannt. So soll es sich bei seinem neuen Projekt um einen kompletten Freestyle handeln. 😳

Auf Instagram teilte Ufo seinen Fans mit, dass sein neues Album komplett gefreestylt ist Instagram / ufo361

Ufo361: Neues Album "Rich Rich" ist komplett Freestyle

Dass sein „Rich Rich“ Album komplett anders wird, hat Ufo361 bereits im Dezember letzten Jahres verraten. Damals teilte er seinen Fans mit, dass er keine Lust mehr habe, sich reinreden zu lassen und er deshalb diesmal zu 100 Prozent das machen wird, was er für richtig hält! Wann er sein neues Album released war damals jedoch noch völlig unbekannt. Seit längerem steht es nun fest: Am 24. April wird der Rapper sein lang erwartetes Album „Rich Rich“ herausbringen. Auf Instagram hat der Stay High Rapper dazu nun einige krasse Details enthüllt. So soll er sich kein Lied, welches auf seinem Album „Rich Rich“ zu finden sein wird, aufgeschrieben haben. Alle Lyrics seien Freesytyle eingerappt worden. What?! Seine Fans sind schon jetzt von so einer krassen Leistung beeindruckt und zählen die Tage, bis sie dieses Meisterstück endlich in den Händen halten können!

