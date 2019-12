Ufo361 Comeback-Album sicherte sich Platz 1 in den Charts

Am 3. November gab Ufo361 auf einem Konzert in Berlin das Ende seiner Rap-Karriere bekannt. Zudem veröffentlichte er einen sechsseitigen Brief. Doch komplett von der Bildfläche ist er allerdings nie verschwunden. Im Sommer trat er sogar noch nach der Verabschiedung gleich auf mehreren Festivals auf. Am 9. August veröffentlichte Ufo dann sein Comeback-Album "Wave". Damit droppte er direkt auf Platz 1 in den Charts. Obwohl sein letztes Album so krass gut ankam, möchte er nun sein neues Projekt ganz anders angehen...

Sein neues Album wird komplett anders

Ufo361 hat keine Lust mehr, sich reinreden zu lassen. Aus diesem Grund wird es sich bei seinem neuen Album zu 100 % um ihn handeln. Dies gab der Rapper nun auf Instagram bekannt: "Ich werde bei diesem Album alles so machen, wie ich es fühle, was ich feier und ohne 1% Rücksicht auf irgend wen seine Meinung!!", so Ufo. Seine Fans feiern ihn dafür! Wann sein neues Album erscheinen wird, steht allerdings noch nicht fest. Wir sind gespannt, was der Rapper raushauen wird!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!