Ufo361: Hier kannst du kostenlos auf sein Konzert 😍

Ufo361: Gratis-Konzert

Am 9. August kommt Ufo361s neues Album "WAVE" raus. Passend dazu hat der Deutsch-Rapper jetzt ein spontanes Gratis-Konzert angekündigt! Die ganze Aktion postete der Berliner gestern in seiner Instagram-Story. Kurz darauf waren alle 3000 Gratis-Tickets vergeben! Jetzt macht der "Nummer"-Star eine wichtige Ansage. Denn obwohl Ufo361 jetzt gerade so glücklich ist, wie noch nie, hat er etwas herausgefunden, was er so gar nicht cool findet …

WAVE: Fan-Liebe von Ufo361

Kürzlich hat Ufo361 noch in seiner Instagram-Story Shawn Mendes gedisst, schon ist er wieder voller Liebe auf seinem Kanal unterwegs! Er verschenkte gestern spontan 3000 Tickets für ein exklusives Konzert zum Release seines neuen Albums "WAVE" an seine Fans! Die Platte erscheint nämlich am 9. August und am gleichen Abend wird es in der Columbiahalle in Berlin ein "Fan Love"-Konzert geben. Der Eintritt ist frei! Fans müssen mitndestens 14 Jahre alt sein und um 18 Uhr an der Halle sein, dann startet der Einlass. Doch nachdem 3000 Ufo-Fans gestern Tickets bekamen, versuchen mittlerweile ein paar davon, das Geschenk von ihrem Idol auf Resale-Plattformen weiter zu verkaufen.

Ufo361: Sauer auf Fans

In seiner aktuellen Instagram-Story bedankt sich Ufo361 erst einmal bei allen Fans: „Danke an alle, danke für euer Interesse!“, so der Rapper. An alle Fans, die sein Geschenk scheinbar nicht zu schätzen wissen und für viel Geld die (eigentlich) Gratis-Tickets verkaufen wollen, hat er folgende Nachricht: "Ihr könnt das Ticket gar nicht weiter verkaufen. Auf "Ebay Kleinanzeigen" hab ich gesehen, verkauft ihr die Tickets." Warum das nicht so einfach geht, erklärt er danach: "Derjenige, der das Ticket gewonnen hat, der muss mit dem Ticket und seinem Ausweis vorbei kommen. Und das Geburtsdatum, das er angegeben habt, muss mit dem Personalausweis übereinstimmen, sonst kommt ihr sowieso nicht rein." Ufo361 betont auch: "Ihr könnt mit diesen Fanlove-Tickets kein Geld machen!" Er sagt: "Es ist alles aus Liebe für die Fans. Allein, dass ihr auf die Idee kommt, das zu machen, ist schon respektlos genug."

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren:

Ufo361 disst Shawn Mendes 😳🤛

Ufo361: „Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich!“