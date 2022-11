"Twilight"-Stars heute: Taylor Lautner alias Jacob Black

Mit gerade einmal 16 Jahren stand Taylor Lautner für die Rolle des Werwolfs Jacob Black in "Twilight" vor der Kamera. Durch die Vampir-Saga wurde die Karriere des 29-Jährigen ordentlich gepusht. Nach dem Ende von "Twilight" stand er für ein paar wenige Filme wie "Kindsköpfe 2" und "The Ridiculous 6" vor der Kamera. Besonders gut läuft es bei ihm in der Schauspielerei jedoch nicht. Seit "Twilight" ist Werwolf Jacob quasi arbeitslos und man bekommt das Gefühl, dass Hollywood Taylor Lautner hasst. Dafür läuft es privat super! Er ist schon sehr lange mit seiner Freundin zusammen, die witzigerweise auch Taylor heißt. Auf Instagram posten die beiden viele süße Bilder zusammen.