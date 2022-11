"Twilight"-Stars heute: Peter Facinelli alias Dr. Carlisle Cullen

Wow - der hat sich aber ganz schön verändert. Peter Facinelli verkörperte in "Twilight" den Charakter Dr. Carlisle Cullen. Er war der Anführer und Gründer der Cullens und verhalf Vampiren, sich in das menschliche Leben einzugliedern. Falls ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie die Cullens in "Twilight" so reich geworden sind, haben wir das Geheimnis gelüftet! Der 45-Jährige war nach "Twilight" in Serien wie "Glee", "American Odyssey", "Supergirl" und "S.W.A.T." zu sehen. Von 2001 bis 2013 war er mit der "Beverly Hills - 902010"-Darstellerin Jennie Garth verheiratet. Mit ihr hat der 45-Jährige 3 Kinder. Seit über vier Jahren ist er jetzt mit Schauspielerin Lily Anne Harrison zusammen.