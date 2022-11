"Twilight"-Stars heute: Ashley Greene alias Alice Cullen

Ashley Greene verkörperte die gute Seele Alice Cullen in "Twilight". Im Gegensatz zu ihrer Film-Schwester Rosalie Hale hatte sie immer ein offenes Ohr für Bella. Alice konnte die Zukunft einer Person voraussehen. Nach dem Aus bei "Twilight" war sie in einigen Filmen wie "LOL" oder "Bombshell" zu sehen. Fun Fact: In "A Warrior's Heart spielte sie sogar an der Seite von "Twilight"-Kollege Kellan Lutz aka Emmett Cullen gespielt. Mittlerweile ist sie eher als Fashionista bekannt. 2018 Jahr hat sie ihre große Liebe Paul Khoury geheiratet.