"Twilight"-Stars heute: Anna Kendrick alias Jessica Stanley

Anna Kendrick war in den "Twilight"-Filmen die beste Freundin von Bella. Ihre Rolle der Jessica Stanley war eher unscheinbar. Jedoch hat es ihr beruflich auf keinen Fall geschadet. Mittlerweile zählt sie zu den größten US-Schauspielerinnen. 2010 wurde Anna sogar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für einen Oscar für den Film "Up in the Air" nominiert. Im Kinofilm "Nur ein kleiner Gefallen" war sie an der Seite von Blake Lively zu sehen. Außerdem ergatterte sie die Hauptrolle in den Erfolgsfilmen "Pitch Perfect" und sang in "Trolls" an der Seite von Justin Timberlake.