"Twilight"-Stars heute: Kristen Stewart alias Bella Swan

Wusstet ihr, dass die Rolle der Bella Swan ursprünglich mit Jennifer Lawrence statt Kristen Stewart besetzt werden sollte? Doch die Schauspielerin lehnte ab, denn sie war bereits für die "Hunger Games"-Filmreihe verpflichtet worden. Daraufhin wurde Kristen gecastet. Die 31-Jährige war damals bereits durch die Filme "Panic Room" und "Into The Wild" bekannt. Mit ihrem Filmpartner Robert Pattinson war Kristen auch im wahren Leben bis 2013 zusammen. Doch Fans waren sich lange nicht sicher, ob das echt war. In einem Interview sprach Kristen Stewart bereits über die Gerüchte zur Fake-Liebe von ihr und "Twilight"-Kollege Robert Pattinson. Mittlerweile hat sie sich als bisexuell geoutet und ist mit Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen. Auch beruflich läuft es super! Kristen Stewart spielte schon in fetten Filmproduktionen wie "Drei Engel für Charlie", "Snow White and the Huntsman", "Still Alice" usw. mit.