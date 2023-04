Traurige Star Schicksale: „Guardians Of The Galaxy Star Dave Bautista – Ghetto Kindheit

Marvel Fans feiern Dave Bautista für seine großartige Rolle als Drax in „Guardians of the Galaxy“. Aber: Bautista gestand in seiner Biografie „Bautista Unleashed“ bettelarm aufgewachsenen zu sein. Das Viertel, in dem der heutige Star in Washington D.C. aufwuchs, soll eines der ärmsten und kriminellsten der US-Hauptstadt gewesen sein.

Der kleine Dave (geboren 1969) wuchs zwischen Drogen, Süchtigen, Dealern – und Toten auf. Sogar auf der Türschwelle zu seiner Wohnung sollen Leichen gefunden worden sein. Dave selbst war als Jugendlicher ein Autodieb. Mit 17 lebte er auf der Straße – hatte sich von seinen Eltern entfremdet. Nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung schlug Dave den Weg eines Bodybuilders und Wrestlers ein. Dies legte den Grundstein für seine heutige Mega-Karriere…