Traurige Star Schicksale: Nicki Minaj – Gewalttätiger Vater

Nicki Minaj gehört zu der erfolgreichsten US-HipHop-Größen – doch sie hatte eine traurige Kindheit. Nicki, die unter dem Namen Onika Tanya Maraj geboren wurde, und ihre Mutter Carol litten sehr unter dem gewalttätigen Vater Robert.

Nicki berichtet davon, dass Robert regelmäßig Mutter Carol verprügelte, die Wohnung demolierte, Drogen nahm und die wenigen Besitztümer der Familie auch noch verscherbelte, um sich Drogen kaufen zu können.

Einmal soll er sogar versucht haben, die Mutter zu töten und das Zuhause in Brand zu stecken. Dennoch blieben Nickis Eltern zusammen. Nickis Verhältnis zu ihrem Dad soll später wieder besser geworden sein, als dieser „einen Entzug antrat und sein Leben wieder auf die Reihe bekam“, so Nicki in einem Interview.

Im Februar 2021 wurde Vater Robert dann bei einem Autounfall mit Fahrerflucht getötet.