Traurige Star Schicksale: „John Wick“ Star Keanu Reeves vom Tod verfolgt

Keanu Reeves ist ein Kultstar, der Fans ist allen Generationen hat. Er ist nicht nur der „Matrix“ Kult-Held Neo, sondern liefert mit Rollen wie in „John Wick 4“ auch aktuelle Kino-Hits ab. Auf den sozialen Medien wird der 58-Jährige zudem für seine liebevolle und ehrliche Art gefeiert.

Keanu musste in seinem Leben schon einige Schicksalsschläge einstecken. So verlor er mit 23 Jahren (1993) seinen besten Freund River Phoenix, der einer Überdosis erlag. Im Jahr 1999 war Keanus große Liebe Jennifer Syme mit der gemeinsamen Tochter schwanger – doch das Baby wurde tot geboren.

Die Beziehung hielt diesen Schicksalsschlag nicht aus und das Paar trennte sich. Die bleiben blieben aber enge Freunde. Dann der nächste Tiefpunkt: Nachdem die beiden am 1. April 2001 noch gemeinsam essen waren, verunglückte Jennifer nur einen Tag danach tödlich bei einem Autounfall.

Keanus jüngere Schwester Kim leidet außerdem an Leukämie, ist aber (US-Berichten zufolge) stabil. Angeblich hat der „John Wick“ Star ein Vermögen in die Behandlung seiner Schwester investiert und spendet außerdem große Summen an wohltätige Krebs-Organisationen.