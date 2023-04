Traurige Star Schicksale: Lewis Capaldi „Mein Leben ist so traurig!“

Lewis Capaldi ist kein typischer Star. Wer die Accounts von Lewis auf den Sozialen Medien kennt, der weiß, dass in dem Sänger auch ein Comedian steckt! Regelmäßig liefert er nicht nur coole Songs, sondern auch sehr witzige Videos!

Das macht Lewis bei den Fans umso beliebter! Trotz seines Erfolgs ist der „Forget Me“-Sänger ein ganz „normaler“ Typ geblieben. Ein Typ mit einigen Problemen. Einen Blick hinter die Kulissen wirft dabei die neue Netflix Dokumentation „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now“.

Doch wer erwartet, dass in der Doku nur Capaldis Erfolge gefeiert werden, täuscht. Denn die Dokumentation macht klar, dass Lewis kein leichtes Leben hat. So leidet er beispielsweise am Tourette Syndrom und Angst-Zuständen.

Als Reaktion auf seine eigene Doku sagte Lewis: „Ich finde es traurig, das anzusehen. Mir war nicht bewusst, wie traurig mein Leben ist.“