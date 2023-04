Traurige Star Schicksale: Selena Gomez – Gefährliche Krankheit

Selena Gomez ist für Millionen Menschen eine der beliebtesten Künstlerinnen der Welt. Und das nicht nur, weil sie eine tolle Sängerin und Schauspielerin, sondern auch weil sie eine tapfere Frau ist.

So schrammte Selena aufgrund ihrer Lupus Erkrankung (wurde 2007 diagnostiziert) bereits am Tod vorbei, als die Krankheit 2017 in einer Nierentransplantation gipfelte.

Seitdem ist Sel stabil – allerdings ist sie ihr Leben lang auf Medikamente angewiesen. Diese sind (wie so oft bei Medis) natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. Selena leidet beispielsweise unter Wasserablagerungen im Körper. Diese „Gewichtszunahme“ war bereits mehrmals ein Grund, weshalb Sel Body-Shaming im Internet ertragen musste.

Auch machen Selena Tremore (unwillkürliche Muskelzuckungen) zu schaffen und sie zittert in Videos auf ihren sozialen Medien häufig.

All dies ist leider immer wieder ein Grund für einige Menschen im Internet über Sel zu lästern.