Nach dem eher kontroversen Ende von „Tote Mädchen lügen nicht“, das viel Fan-Wut mit sich brachte, war es lange Zeit still um die Serie. Doch nun meldete sich eine ehemalige Darstellerin mit einer überraschenden Neuigkeit: Tommy Dorfman, den Fans noch als Ryan Shaver aus der Netflix-Serie kannten, stellte sich in einem Interview als Trans* Frau vor. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der LGBTQ+-Menschen immer stärker ihre Rechte in den USA einbüßen müssen.

„Es geht um Klarheit: Ich bin eine Trans* Frau“

In einem Interview mit dem TIME Magazine spricht die Schauspielerin über ihr Outing. Schon länger lebe sie im Privaten als Trans* Frau, nach ihrer medizinischen Transition wolle sie sich nun aber auch der Welt als Trans* Frau vorstellen. Sie nutzte ihr Insta-Profil als eine Art Tagebuch, um die Entwicklung ihres Körpers festzuhalten. Zu dem Prozess sagt sie im Interview: „Es ist witzig, wenn man über ‚Coming Out‘ nachdenkt, denn ich bin ja nirgendwo hingegangen. […] Das ‚Coming Out‘ wird immer als große Enthüllung gesehen, aber ich war niemals nicht ‚out‘. Heute geht es um Klarheit: Ich bin eine Trans* Frau. Meine Pronomen sind sie/ihr. Mein Name ist Tommy.“ 💖 Ihrer Meinung nach gebe es viele Möglichkeiten des Coming Outs. Manche würden aus den sozialen Netzwerken verschwinden, nur um einige Zeit später mit einem neuen Namen und ggf. Körper wieder zu erscheinen. Doch für sie sei dieser Weg nicht der richtige gewesen.

Die LGBTQ+-Community in den USA

In den USA werden nach und nach hunderte von Gesetzen festgesetzt, die die Rechte von Mitgliedern der LGBTQ+-Community – insbesondere von jungen Trans* Menschen – einschränken bis ganz aufheben. So verlieren diese Menschen das Recht, an Sport-Events teilzunehmen und die notwendige gesundheitliche Versorgung. Dorfman nutzt das Interview auch, um auf diese Einschränkungen hinzuweisen und plädiert für mehr Aktivismus, um die Trans* Menschen im Land zu unterstützen. Wir sind sehr stolz auf die Schauspielerin und können ihren Aufruf zum Aktivismus nur teilen! Nicht nur transphobe Kommentare berühmter Autorinnen machen Trans* Menschen und anderen Mitgliedern der LGBTQ+-Community das Leben gerade sehr schwer. Jede*r kann dabei helfen, Geschlechtsidentitäten jenseits der Heteronormativität in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. 💪

