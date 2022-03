Totale Gesichts-Transplantation: Mann lebt mit Gesicht eines anderen

Fataler Unfall

Mit 21 Jahren hatte Mitch Hunter einen fatalen Autounfall, bei dem das Auto gegen einen Strom-Masten pralle und 10.000 Volt durch Mitchs Körper flossen. Fünf Minuten lang! Mitch überlebte – erlitt durch den Strom aber schwerste Verbrennungen an Händen, Beinen und am Kopf bzw. im Gesicht.

„Ich erinnere mich nur noch an sehr wenig“, so Mitch in einem Storytime Talk im Internet. „Ich war der Beifahrer in dem Pick-up-Truck. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen und pralle an den Pfosten.“ Dabei müssen sich Stromkabel gelöst haben. Mitch erzählt weiter: „Eine Frau, die bei uns mitfuhr, stieg aus dem Wagen und wurde von einem Stromkabel getroffen. Ich stieg aus und entfernte das Kabel – dann wurde ich getroffen.“ Fünf Minuten lang flossen 10.000 Volt durch seinen Körper. Ein Wunder, dass Mitch überlebte.

Erst 27 Tage später erwachte er im Krankenhaus. Die erste Zeit warern ihm Blicke in den Spiegel verboten. Sein Gesicht: komplett zerstört!

Nase, Augenlider und Lippen – verschwunden. Die Haut: Komplett vernarbt! „Ich hab mich selbst nicht wieder erkannt“, so Mitch. Der ehemalige Soldat musste zwei Monate im Krankenhaus bleiben und unterzog sich in den nächsten Monaten und Jahren 67 Operationen.

Zehn Jahre nach dem Unfall dann die große Veränderung: Mitch ist einer von drei Menschen weltweit, der eine komplette Gesichts-Transplantation wagt. „Ich war es gewöhnt, dass Menschen bei meinem Anblick erschrecken“, so Mitch, „Aber, dass das in Gegenwart meiner Kinder passieren könnte, war zu viel für mich!“ Aus diesem Grund entschied er sich für die unglaublich komplizierte Operation und dazu das Gesicht eines anderen Mannes transplantiert zu bekommen.

„Beste Entscheidung meines Lebens“

Und Mitch sollte es nicht bereuen: „Diese Operation ist die beste Entscheidung meines Lebens. Sie hat mir geholfen, diesen Unfall wirklich hinter mir zu lassen und mein Leben weiter leben zu können!“

Operation verändert Leben

Die Operation dauerte 14 Stunden. Das neue Gesicht: Eine Organspende eines anderen Menschen. Das fremde Gesicht wurde komplett mit Augenbrauen, Nase (samt Knorpeln) und Bart transplantiert. Heute, weitere zehn Jahre nach der OP ist Mitch super glücklich mit seinemneuen Gesicht!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

