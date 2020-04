Tom Holland: „Ich vermisse meinen Ehemann“

IHN bezeichnet Tom Holland als Ehemann

In letzter Zeit, scheint es auch dem "Spider-Man"-Darsteller in der Corona-Quarantäne ein bisschen langweilig zu sein. Denn Tom Holland nimmt gefühlt an jeder Instagram-Challenge teil, für die er nominiert wird. Zuletzt ging es darum, ein Shirt im Handstand anzuziehen, wodurch wir mal wieder einen Blick auf seinen krassen Oberkörper werfen konnten. Danach nominierte er ein paar seiner Kollegen, unter anderem auch Jake Gyllenhaal, den er mit "meine Liebe" beschrieb. In seinem neusten Insta-Post geht er sogar noch weiter. Der Clip zeigt Tom Holland, seinen Bruder und Jake im Flugzeug. In der Caption schreibt der "Spider-Man"-Star da: "Ich vermisse meinen Ehemann". Aaaw, wie süß, dass die beiden trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren und der Tatsache, dass sie in ihrem letzten gemeinsamen Film "Spider-Man: Far From Home" erbitterte Rivalen spielen, so close sind.😍

Alle lieben Tom Holland

Nicht nur wir als Fans und Zuschauern seiner "Spider-Man"-Filme finden Tom Holland richtig cool. Auch sämtliche seiner Co-Stars haben den jungen Schauspieler in ihr Herz geschlosse, wollen immer wieder mit ihm zusammenarbeiten und verbringen sogar ihre Freizeit mit ihm wie eben echte Freunde. Dazu gehören Hollywood-Größen wie Robert Downey junior, Chris Pratt oder eben Jake Gyllenhaal. Und seine Schauspiel-Kollegen Jacob Batalon und Harrison Osterfield sind sowieso sein Best Buddies. Aber gut, wie kann man Tom Holland auch nicht mögen, oder?

