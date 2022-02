TikTok-Superstar: Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs

Tayler Holder: Er verliert viele Follows

Der 24-jährige TikToker Tayler Holder verlor in den letzten Tagen so einige Follower. Aber es sind nicht Fans, die dem Internetstar entfolgten, sondern Leute aus seinem Freund*innenkreis und Team! Als Erstes waren es die Mian Twins, die den Unfollow-Button von Tayler Holder drückten. Sofort kam es natürlich zu Spekulationen, da die drei eigentlich recht eng miteinander befreundet waren.

Danach entfernten sich auch Bryce Hall, Olivia Ponton, Ex-Freundin Charly Jordan, Josh Richards und Jaden Hossler aus der Follower-Liste von Tayler Holder. Bryce Hall postete danach sogar noch in seiner Instagram-Story: "Es wird bald richtig verrückt werden". Das heizte die ganze Gerüchteküche natürlich nur noch mehr an. Was ist da also los?

Tayler Holder wird mehrfacher sexueller Missbrauch vorgeworfen

Juliano Hodges, ebenfalls ein ehemaliger Freund von Tayler Holder, schrieb auf Instagram: "Einige Taten sind unverzeihlich und du bist mit deinen finsteren Aktionen immer davongekommen. Es wird Zeit, dass die Welt sieht, wie hässlich dein Herz wirklich ist." Das klingt ganz schön heftig…. Genaue Gründe für den Unfollow haben sie aber alle nicht genannt. Ein bekannter Influencer-Drama-Reporter verriet dann aber auf Twitter, dass Tayler Holder mit Anschuldigungen von mehreren mutmaßlichen Opfern konfrontiert wird. Der TikToker soll sogar Unterlassungserklärungen an ca. 50 Influencer aus LA geschickt haben. Bei den Anschuldigungen soll es sich um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs handeln. Tayler Holder hat sich dazu noch nicht selbst geäußert.

