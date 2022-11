Star-Trennungen 2021: Tayler Holder and Charly Jordan

Im Oktober 2020 gaben Tayler Holder und Charly Jordan in einem gemeinsamen Q&A-Video ihre Beziehung bekannt. Nach nur etwa fünf Monaten war dann auch schon wieder Schluss zwischen den beiden. In einem YouTube-Video sprachen sie über die Trennung und betonten, dass sie trotzdem noch beste Freunde seien und sich gegenseitig immer noch lieben und supporten würden.Doch aus der friedlichen Stimmung entwickelte sich etwas später eine unangenehme Schlammschlacht und sie warfen sich verschiedene Anschuldigungen – unter anderem Fremdgehen – an den Kopf. Im Sommer dann wieder die Versöhnung: Fans fragten sich nach ein paar auffälligen Instagram-Posts, ob die Social-Media-Stars wieder ein Paar sind. Charly Jordan betonte aber in einem Interview, dass sie nicht wieder mit Tayler Holder in einer Beziehung und stattdessen derzeit Single sei.