Star-Trennungen 2021: Jaden Hossler und Mads Lewis

Die On-Off-Bezeihung von Jaden Hossler und Mads Lewis begann 2019. Mal waren sie zusammen, dann gingen sie wieder getrennte Wege. Anfang 2021 sah es dann aber ganz danach aus, als hätten die beiden TikTok-Stars ihre Probleme überwunden und könnten endlich glücklich miteinander werden. Doch dann veröffentlichte Jaden Hossler zusammen mit Nessa Barrett einen gemeinsamen Song und es tauchten erste Spekulationen auf, dass da mehr als nur Freundschaft zwischen den beiden sei. Damit fing das ganze Drama erst so richtig an und es gab eine öffentliche Schlammschlacht, bei der sich die Vorwürfe gegenseitig nur so an die Köpfe geworfen wurden. Mittlerweile ist Jaden Hossler wirklich mit Nessa Barrett zusammen.