TikTok-Star Charli D’Amelio neuer Freund: Jetzt ist es offiziell!

TikTok-Star Charli D‘Amelio: Er soll ihr Neuer sein

Letztes Jahr hofften die Fans von Charli D’Amelio und Lil Huddy noch auf ein Liebescomeback der beiden. Doch ihre Hoffnungen wurde ziemlich schnell zerstört. Nach ihrem Ex Lil Huddy hat sich TikTok -Star Charli D’amelio nun in einen anderen Pop-Punk Musiker verliebt: Landon Barker, der Sohn von Travis Barker. Die beiden kennen sich schon länger, denn Landon und Lil Huddy sind ziemlich gut befreundet. Nun ist Charli also mit einem der besten Freunde ihres Exs zusammen.

Erste Spekulationen, dass da mehr zwischen Charli und Landon als nur Freundschaft ist, kamen auf, als die beiden seine Fashion-Show mit boohooMAN zusammen verließen. Danach wurden sie noch zusammen auf Dixie D’Amelios Album Launch Party gesichtet und händchenhaltend in New York City nach einem Konzert von Machine Gun Kelly und der darauffolgenden Afterparty fotografiert. Doch so richtig bestätigt wurde ihre Beziehung noch nicht – bis jetzt!

TikTok-Star Charli D’Amelio: Macht sie mit diesem Bild die Beziehung offiziell?

Gestern (05. Juli) hat Charli eine Menge Fotos von den Feierlichkeiten des Vortages (oder wohl eher Nacht) geteilt. In den USA wird am 04. Juli der Unabhängigkeitstag groß gefeiert – Partys, Paraden und Feuerwerk dürfen da natürlich nicht fehlen! Charli und ihre Freund*innen, darunter auch Schwester Dixie D’Amelio und Noah Beck, feierten gemeinsam auf der Party von Fanatics CEO Michael Rubin. In dem Insta-Post von sind natürlich auch ein paar Bilder dabei, die Charli und Landon Seite an Seite zeigen. Das mag jetzt vielleicht noch nicht viel heißen, aber ein Bild fällt besonders auf. Es zeigt die beiden Schwestern zusammen mit Noah und Landon. Haben die sie da vielleicht ein Schwester + Boyfriend-Bild geschossen? Sicher können wir uns da natürlich noch nicht sein, aber es ist schon mal ein sehr starker Hinweis darauf, dass es zwischen dem TikTok-Star und dem Musiker gefunkt hat.

