Charli D’Amelio und Lil Huddy: Liebescomeback?

Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass TikTok-Star Charli D’Amelio und ihr Ex-Boyfriend Lil Huddy wieder ein Paar sind. Die beiden haben sich bereits im April 2020 getrennt und sind Freund*innen geblieben, doch scheinen nicht voneinander loszukommen … oder nicht voneinander loskommen zu wollen? Charli D’Amelio spielte sogar in Lil Huddys Musikvideo "America's Sweetheart" mit und immer wieder posten sie Bilder voneinander, sind mit gemeinsamen Friends unterwegs und und und. Sind die beiden wirklich nur Freund*innen, die sich unterstützen, oder ist da noch mehr? In Ausschnitten aus der "The D’Amelio Show" wird Charli nach Lil Huddy gefragt. Ihre Meinung zu ihm: "Right person, wrong time" (dt: Richtige Person zur falschen Zeit). Die Frage, ob sie ihn noch lieben würde, hat sie nicht beantwortet, obwohl an dieser Stelle ihr Blick mehr als tausend Worte gesagt hat. Nun wurden Charli D’Amelio und Lil Huddy wieder zusammen gesehen. Schick gekleidet in einem romantischen Restaurant … Sind die beiden wieder ein Paar und feiern ihr Liebescomeback?

Rotes, schickes Hemd, die Haare nach hinten gegelt und Rosen in der Hand – Führt Lil Huddy seine Ex Charli D’Amelio zu einem Date aus? Es scheint fast so. Am Wochenende sah man die beiden in einem glamourösen Lokal in Hollywood. Doch der Grund für das Treffen war leider keine Liebesreunion. Lil Huddy aka Chase Hudson feierte mit seinem Freundeskreis den Release seines allerersten Albums "Teenage Heartbreak". „Ich bin so aufregt, nun endlich mein allererstes Album zu veröffentlichen. Ich habe so hart an diesem Projekt gearbeitet, dass genau darstellt, wer ich als Künstler bin“, so Chase in einem Interview. Bei diesem Albumtitel wird es bestimmt den ein oder anderen Song darauf geben, der die Beziehung zu Charli D'Amelio verarbeitet. Oder werden wieder neue Liebescomeback-Gerüchte gestreut? Wir sind gespannt, ob die beiden eines Tages wieder zueinanderfinden werden. 😊

