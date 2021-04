Charli D'Amelio und Lil Huddy wieder zusammen? Neues Video verwirrt Fans!

Charli D'Amelio und Lil Huddy veröffentlichen emotionales Video

Von dem ganzen hin und her raucht sogar uns schon der Kopf. Im April 2020, vor ziemlich genau einem Jahr, verkündeten TikTok-Paar Charli D'Amelio und Lil Huddy, dass sie sich getrennt haben. Ein klarer Cut war das jedoch nicht, denn seit der Trennung spekulieren Fans immer wieder, ob die beiden wieder zusammen sind. Mit immer wieder meinen wir ca. alle zwei Wochen. Es gibt neue Fotos der beiden, sie gehen zusammen Essen, in den Urlaub und geben selbst jedoch keine klare Aussage über ihren Beziehungsstatus. Ein neues Video verwirrt Fans jetzt extrem, sind Charli D'Amelio und Lil Huddy aka Chase Hudson wieder zusammen?

Stars, die trotz trennung wieder zusammengearbeitet haben

Wieder zusammen? Video verwirrt Fans von Charli D'Amelio und Lil Huddy

Lil Huddy ist neben TikTok auch als Musiker bekannt und veröffentlichte am Freitag seinen neuen Song "America's Sweetheart", der GANZ OFFENSICHTLICH von Charli D'Amelio handelt. Die Krönung: Charli spielt sogar in dem Musikvideo mit! Die Tatsache an sich ist nichts Besonderes, schließlich hat Charli D'Amelio bereits in anderen Musikvideos mitgemacht. Aber das unterscheidet sich dann doch etwas. Erstmal tanzt Charli wirklich wie eine junge Göttin in dem Video, die Aufnahmen sind so schön geworden! Was Fans jedoch verwirrt hat: Die beiden TikTok-Stars kommen sich im Video extrem nah und am Ende sieht es sogar so aus, als wären sie kurz davor, sich zu küssen …

Das sagen Charli D'Amelio und Lil Huddy zu dem Video

Auf Instagram haben beide schon Bilder von dem Musikvideodreh gepostet. Jedoch sagen wir es euch gleich: Sie sagen nichts, dass unsere Neugierde in irgendeiner Weise befriedigt. "Ich bin überaus dankbar, dass ich in diesem Video sein darf und Teil dieses Kunstwerks mit einer Person bin, auf die ich mich immer verlassen kann. Das alles führt dazu, dass dies ein sehr emotionaler Tag für alle war, aber vor allem für Chase und mich. Einfach aus dem Grund, dass wir verletzlich sein konnten, in jeder einzelnen Szene, was sehr viele Tränen für uns beide bedeutet hat.", schreibt Charli D'Amelio auf ihrem Instagram Account. Auch Lil Huddy hat in seiner Instagram Story verraten, wie emotional es war: "Die langsame Tanzszene hat jeden am Set zum Weinen gebracht – inklusive uns beiden. Es war sehr besonders und mit der Intensität des Songs im Hintergrund wirklich sehr bewegend." Puh, das gibt zwar keine Antwort darauf, ob Charli und Chase wieder zusammen sind, aber eigentlich ist das auch egal. Die Hauptsache ist doch, dass sie sich verstehen und happy sind – und es sieht ziemlich danach aus!

