Charli D'Amelio: ER stößt sie vom TikTok-Thron

Das ist der neue TikTok-King Khabane Lame

Sein Name ist Khabane „Khaby“ Lame und er ist ein 22-jähriger Content Creator, der seit letzter Woche die meisten Follower im ganzen TikTok-Universum von sich überzeugen konnte. 143,4 Millionen Fans schauen sich Khabys Kurzvideos so gerne an, dass sie seinen Kanal @khaby.lame abonnierten.

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Sein Markenzeichen? Ein missbilligender Blick und ein Kopf schütteln. Khabane reagiert auf lächerliche TikTok Viedos mit einem Duett. Die unvergleichliche Mimik des 22-Jährigen verhalf ihm ganz ohne Worte zur Rekord-Reichweite.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Charli D’Amelio: Nicht mehr die Nummer 1 auf TikTok

Vom Siegertreppchen runter rückt dadurch die 18-jährige Charli D’Amelio, die seit 2019 mit ihren Tanzvideos für Begeisterung sorgt. Auch ihre frühere Mitgliedschaft im Hype House und die daraus entstandenen Freundschaften mit anderen berühmten Creator*innen wie Avani Gregg, ließen Charli durch die Decke gehen. Das machte sie 2021 auch zur erfolgreichsten TikTokerin überhaup t.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Fans reagieren auf den neuen Platz 1 im TikTok-Game gemischt. Manche freuen sich für Khabane, andere halten Charlis Content für besser. Zum Glück ist es auf der Plattform jedem selbst überlassen, wem man folgt und wem nicht. Wir gratulieren dem sympathischen Khaby zu seinem Erfolg – und das nicht nur auf TikTok!

TikTok-Star Khaby startet auch in der Modebranche durch!

Nachdem er im September 2021 für BOSS auf dem Laufsteg stand, unterzeichnete er jetzt eine mehrjährige Partnerschaft mit der Modemarke. Seine eigene Kollektion, die eine Art „Actionfigur“ von ihm enthält, macht den Social Media-Star besonders stolz: "Als ich ein Kind war, hatte ich eine Figur von Vegeta aus Dragon Ball und ich sammle seit Jahren Action-Figuren. Ich habe eine große Leidenschaft dafür und jetzt zu sehen, dass es eine Puppe von mir selbst gibt und dass es ein Event geben wird, um sie zusammen mit der Kollektion auf den Markt zu bringen... ich bin super aufgeregt", erzählte er der Vogue. Läuft bei ihm!

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->