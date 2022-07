"Thor: Love and Thunder": Ein Fest der Gefühle!

"Thor: Love and Thunder": Um das geht’s im Film

Nachdem der Gott des Donners sich zuletzt den Guardians of the Galaxy angeschlossen hat, um sich selbst zu finden und verschiedene Planeten und Universen zu retten, kehrt er in "Thor: Love and Thunder" nun auf die Erde zurück. Denn dort bedroht eine große Gefahr das neue Asgard: Gorr der Götterschlächter, will alle Götter auslöschen und macht dabei auch in Tønsberg Halt und nimmt den Asen etwas ganz Besonderes.

Um es zurückzuholen und den galaktischen Killer zu besiegen, braucht Thor Unterstützung. Die bekommt er von Königin Valkyrie, Korg und, haltet euch fest: Jane Forster! 😱 Seit seiner letzten Begegnung hat sich bei Jane aber so einiges verändert, aber was Thor am meisten überrascht: Seine Ex-Freundin ist nun mit SEINEM Hammer Mjölnir als Mighty Thor unterwegs! Es folgt ein galaktisches Abenteuer, das es wirklich in sich hat. Werden sie es schaffen, den Götterschlächter zu besiegen?

"Thor: Love and Thunder": Mehr als nur ein Kampf gegen den Götterschlächter

Im Film steht zwar genau diese Challenge im Mittelpunkt, aber natürlich müssen auch viele Fragen, die Thor und Jane betreffen, aufgearbeitet werden. Wie kommt Thor mit seiner erneuten Begegnung mit Jane klar? Überwinden die beiden ihre Differenzen und können wieder als Team zusammenarbeiten? Wieso haben sich die beiden überhaupt getrennt? Wird Jane Thor wieder in ihr Leben lassen und ihn in ihr dunkles Geheimnis einweihen? Es ist bis zum Ende des Films ein sehr emotionaler Weg. Aber der ein oder andere Witz (auch in ernsten Situationen) darf natürlich nicht fehlen und die ein oder andere Szene lässt die Zuschauer*innen herzhaft lachen. Und wenn ihr euch fragt, was es mit dem Titel auf sich hat: Nein, es bezieht sich nicht auf Thor und Jane… Aber das wird auch in den letzten (sehr humorvollen) Szene aufgelöst. 😄 Ob wir Chris Hemsworth nach diesem Spektakel nochmal in der Rolle als Thor sehen werden? Wir können euch so viel auf jeden Fall schon einmal verraten: Thor will return! 👀

