Benedict Cumberbatch: Seine größte Challenge in "Doctor Strange"

Benedict Cumberbatch in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Schluss mit Trailer schauen! Ab morgen können wir endlich den ganzen Film sehen und die Geheimnisse, die im "Doctor Strange"-Trailer schon angeteasert worden, aufdecken! Zuletzt sahen wir Cumberbatchs Doctor Strange in "Spider-Man: No Way Home". Damals wollte er Peter Parker helfen, dass die Leute vergessen, dass er Spider-Man ist. Als an dem Zauberspruch schon viel zu sehr herumgepfuscht wurde, kann auch der Zauberer das multiversale Chaos nicht mehr verhindern.

In "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" geht der Zauberer auf sein eigenes Abenteuer, welches ihn durch verschiedene Dimensionen führt. Aufbauend auf den Konzepten des Multiversums, die in "Loki", "What If…?" und "Spider-Man: No Way Home" eingeführt wurden, wird die Fortsetzung von Doctor Strange Varianten uns schon bekannter Charaktere zeigen, darunter auch mehrere Versionen des Titelhelden.

Benedict Cumberbatch: Seine Challenge bei den Dreharbeiten

In einem Interview erzählte Benedict Cumberbatch von seiner Herausforderung: Der Darstellung alternativer Versionen von ein und derselben Figur, die nicht nur ein unterschiedliches Aussehen, sondern auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Wie geht man in so einer Situation vor? Der Schauspieler musste dabei anders vorgehen als bei seinen bisherigen Rollen: "Man muss einen Zusammenhang herstellen, damit man weiß, dass man eine Iteration sieht, die im Grunde genommen durch Entscheidungen oder Umstände und Umgebung ein anderes Ergebnis hatte. Aber es ist eine nette Art von Schleife, die zur Selbsterkenntnis und Selbsttherapie der Figur führt, die wir aus unserem Universum kennen." Das Ganze darzustellen, war natürlich nicht ganz so einfach für Benedict Cumberbatch, aber er hat sich davon nicht beeindrucken lassen: "Es macht Spaß, das zu erforschen. Das ist eines der Paradoxa, die eine multiversale Erzählung aufwirft und diese Herausforderung hat mich gereizt." Er hat sich also "Challenge accepted" gesagt und diese auch mit Bravour bestanden!

