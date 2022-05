Die beliebtesten Marvel-Charaktere aller Zeiten

Auf dem sechsten Platz landet Dr. Stephen Vincent Strange, der ursprünglich mal ein ziemlich arroganter Neurochirurg war. Während eines Autounfalls verkrüppelten seine Hände. Die westliche Medizin versagte bei ihm und so machte sich Doctor Strange auf eine Reise nach Kamar-Taj, wo er in Magie und den Wegen des Multiversums ausgebildet wurde. Er konzentrierte sich zwar auf die Heilung seiner Hände, wurde dann aber auch in einen Konflikt mit Kaecilius und den Zeloten verwickelt. Doctor Strange wurde nach dem Kampf zum neuen Beschützer des Sanctum Sanctorum und versuchte, die Erde vor anderen interdimensionalen Bedrohungen zu schützen. So half er unter anderem Thor bei der Suche nach Odin, kämpfte gegen Thanos und half zuletzt Peter Parker, von der Welt komplett vergessen zu werden, natürlich nicht ohne zuvor ein paar Feinde von Spider-Man aus dem gesamten Multiversum freizulassen.