Chris Hemsworth spricht Klartext: Seine Zukunft als Thor im MCU

Chris Hemsworth über seine Rolle als Thor: „Bis sie mich rausschmeißen!“

Der Schauspieler Chris Hemsworth war jetzt schon neun Mal als Thor auf der Leinwand zu sehen. Schwer vorzustellen, dass jemand anders den Donnergott auch nur annähernd so gut verkörpern könnte. Aber macht es ihm so viel Spaß beim Spielen, wie uns beim Zusehen? „Ich werde immer wieder zurückkommen, bis mich jemand von der Bühne schmeißt“, verrät der Australier bei der Promotour für den neuen MCU-Film „Thor: Love & Thunder“.



Außerdem fügt er hinzu: „Meine ganze Karriere hat sich um diesen Film gedreht und es war eine große Freude sie immer wieder mit verschiedenen Regisseuren und Besetzungen zu spielen.“

Wird es noch mehr Filme über Thor mit Chris Hemsworth geben? Das sagt der Marvel-Chef!

Einer dieser Regisseure ist Taika Waititi, der auch im neuen Film „Thor: Love & Thunder“ bewiesen hat, dass die Geschichte des Donnergottes und seinen Wegbegleiter*innen noch nicht auserzählt ist und immer wieder neu gedacht werden kann. Kevin Feige, der Präsident der Marvel Studios verrät zudem: „Nun, es gibt diese Dinge, die man Comic-Bücher nennt, in denen es viele Geschichten gibt - und von dort kommen auch all unsere Filmideen.“ Dann fügt der Marvel-Chef hinzu, dass es noch sehr viele Facetten von Thor gibt, die man auf der Leinwand zeigen könnte. Wir haben also gute Chancen darauf, Chris Hemsworth noch viele Male in der Rolle des Asguardian zu sehen.

Er selbst fühlt sich durch die langen Drehzeiten sehr verbunden mit der Rolle: „Ich habe das Gefühl, dass Thor im Laufe der Jahre immer mehr zu mir geworden ist und das auf eine, wie ich hoffe, lustige Art und Weise.“ Auf jeden Fall, Chris! Wir sind uns sicher, dass wir wieder viel zu Lachen und außerdem zu Staunen haben werden, wenn Thor bei „Love & Thunder“ mit den Asguardians of the Galaxy durchs Universum fliegt! Ab dem 06. Juli kommt der neue Marvel-Film in die Kinos.

