Thimothée Chalamet & Kylie Jenner: Von wegen getrennt – Love-Date in London & Paris

Ein Insider erzählt gegenüber "The Sun": "Kylie flog mit ihrem Privatjet von Los Angeles nach London und wurde in die "Wonka"-Premier geschmuggelt, um an Timothées Seite sein zu können." 🥹

Der Grund: Für Chalamet soll die Reise und Premiere des Films ein großer Meilenstein in seiner Karriere gewesen sein – und Kylie habe ihm nicht das Rampenlicht stehlen wollen, heißt es weiter. Im Anschluss an die Premiere seien die beiden auch gemeinsam auf die Afterparty gegangen: "Sie wirkten so verliebt! Es war unglaublich süß mitanzusehen.", heißt es von Zeugen.

Um auch danach nicht entdeckt zu werden, hätten die beiden die Party über einen geheimen Tunnel verlassen. 😱

Mittlerweile sollen die beiden schon zusammen weiter nach Paris – in die Stadt der Liebe ❤️– geflogen sein. Für die dortige Premiere werde Kylie wahrscheinlich auch dabei sein, doch vermutlich genauso inkognito wie in London…

