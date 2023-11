Neues Traumpaar: Måneskin Frontman knutscht mit Disney-Star! 😍

In den letzten Wochen wurden die beiden bereits in New York, Los Angeles und São Paulo gemeinsam gesehen. Nie aber wirkten sie so verliebt wie jetzt! 😍

Ein Geheimnis machen sie daraus also nicht, öffentlich geäußert hat sich dazu aber noch keiner der beiden. Wir wünschen den beiden viel Glück, auch wenn das bedeutet, dass wir unsere eigenen Hoffnungen vorerst wieder aufgeben müssen…🥲

*Affiliate Link