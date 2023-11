Selena Gomez: Wen datet die Sängerin aktuell?

Was muss ein Partner für Selena in einer Beziehung mitbringen? Das hat sie Anfang des Monats verraten: "Ich glaube ich Ansprüche, und ich glaube, ich lebe jetzt in einer Welt, in der Jungs Ansprüche mit hohen Ansprüchen verwechseln. Ich schäme mich nicht zu sagen: 'Ich brauche X, Y und Z, um mit dir zusammen zu sein.' Du musst cool sein – und zwar nicht cool in dem Sinne, das die Leute denken, du bist cool. Du musst einfach nur nett sein um mich zum Lachen bringen und auch gut zu meiner Familie und den Leuten um dich herum sein."

Vor ein paar Wochen hatte sie noch keinen Partner an ihrer Seite, wie sie erzählt: "Ich glaube, jeder macht die Phase durch, in der er sagt: 'Oh, es wäre schön, jemanden zu haben', und ich verstehe das. Aber ich genieße einfach, wo ich bin, und will einfach glücklich sein mit dem, was ich bin, sodass ich, wenn diese Person in mein Leben tritt, sie einfach zu mir hinzufügen kann, anstatt diese unsichere Person zu sein, die ich normalerweise war." Doch so ganz verzichtet die Sängerin und Schauspielerin nicht aufs Daten. 👀