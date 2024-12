Selena Gomez & Benny Blanco geben Verlobung bekannt!💍

Wie lernte sich das Paar eigentlich kennen? Kennengelernt haben in 2019, als sie zusammen mit Tainy und J Balvin am Song "I Can’t Get Enough" gearbeitet haben. Im August 2023 dann mit "Single Soon" die nächste Zusammenarbeit: Benny hat als Produzent an dem Song mitgewirkt. Im Dezember des Jahres bestätigte Selena dann die Beziehung der beiden, als sie einen Instagram-Post über die beiden eines Fanaccounts likte und sogar "He is my absolute everything in my heart" (dt.: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen.") unter einem anderem kommentierte. In einem anderen Kommentar verriet Selena auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Monate mit Benny zusammen war, das Paar also im Juni 2023 anfing sich zu daten. Und obwohl es von den Fans zunächst große Zweifel gab an der Beziehung gab, könnten die beiden nicht glücklicher zusammen sein, wie sie in zahlreichen Interviews erzählten – und das ist ja das wichtigste. Wir gratulieren dem Paar zur Verlobung und wünschen ihnen alles Gute! 🥰