Machine Gun Kelly ändert Namen – Wie er sich jetzt nennt!

Was für uns in Deutschland vielleicht nicht ganz verständlich ist, ist vor allem in den USA ein sensibles Thema. Seit Jahrzehnten wird dort über striktere Waffenverbote diskutiert.

Den Besitz einer Waffe sehen viele Amerikaner*innen aber als ihr Grundrecht, da dies in der Verfassung festgehalten ist. 😵‍💫

Aber: Allein 2023 wurden 565 Massenschießereien (Stand 25.10.23) verzeichnet. 2022 waren es insgesamt 647.

Der Sänger fragte im Anschluss also, was der Rest des Publikums von der Forderung halten würde... – und schnell rief das ganze Stadium die Parole "Change your name!".

Das Problem: Würde er allerdings 'Machine Gun' aus seinem Namen entfernen, müsste er sich ab sofort nur noch "Kelly" nennen. Klingt jetzt nicht sooo cool.

Doch es scheint so, als hätte der Rapper einen Kompromiss gefunden – den er jetzt auch wirklich durchzieht!