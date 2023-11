Fans lästern: Kyle Jenners Label "Khy" sieht aus wie von Kanye West Yeezy geklaut

Binnen der ersten Stunde des Launches verzeichnete Jenners Label einen Umsatz von einer Millionen Dollar. 🤯

Um an diesen ersten Erfolg anzuknüpfen, kündigte die 26-Jährige an, dass bereits am 15. November 2023 weitere Teile auf der Website erscheinen werden. "KHY DROP 002. puffers + base layers coming 11/15", hieß es, darunter also auch Pufferjacken.

Schnell folgten zynische Kommentare, denn die Jacken ähneln auch dem ungeschulten Mode-Auge stark jenen, die ihr Ex-Schwager Kanye West in seiner gemeinsamen Kollektion mit "Gap" im Jahr 2021 verkaufte…🧐

"Das sieht stark nach Yeezy aus…", heißt es unter dem Post. "Können wir aufhören, so zu tun, als hätte sie die Idee nicht von Kanye geklaut?", schreibt ein anderer Nutzer.