Taylor Swift mit Travis Kelce heimlich in Deutschland?

Es ist ein gutes Jahr für Taylor Swift: Mit ihrer Eras Tour bricht die Sängerin etliche Rekorde, soweit, dass der US-amerikanischen Wirtschaft laut Fachmagazinen der Kollaps drohen würde, würde sie den Rest der Tour absagen. On top hat die 33-Jährige auch endlich einen neuen Boyfriend, NFL-Spieler Travis Kelce.

Dieser spielt in der Position des "Tight Ends" für die Kansas City Chiefs, mit denen er bereits zweimal den Superbowl gewann, das wichtigste Turnier im American Football. Am vergangenen Sonntag, den 5. November 2023, spielte er in Frankfurt am Main gegen die Miami Dolphins. Schon vor Anstoß fragten sich viele Fans aufgeregt, ob deshalb auch Taylor in Deutschland sein werde, um ihren Lover anzufeuern.