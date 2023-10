Taylor Swift "The Eras Tour"- Film: Trotz großem Erfolg – Fans kritisieren Kino-Erlebnis

Der Film hat eine Länge von etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Er ist also etwas kürzer als die eigentliche Show der "The Eras Tour". Das bedeutet natürlich, dass einiges herausgeschnitten wurde. Neben ein paar Ansprachen von Taylor ans Publikum vor Ort und tosendem Applaus auch der ein oder andere Song, insgesamt fünf: "The Archer" (Lover), "cardigan" (folklore), "Wildest Dreams" (1989), "no body, no crime" ft. HAIM (evermore) und "Long Live" (Speak Now). Letzterer wird zumindest in der Studio-Version (Taylors Version) im Abspann gespielt. Zudem fehlt auch der Song "'tis the damn season", diesen hat Taylor bei ihren Konzerten in Los Angeles aber durch "no body, no crime" mit HAIM ersetzt.

Die Sängerin performt bei ihren Konzerten außerdem immer noch zwei Überraschungs-Songs, die bei jeder Show wechseln, in einem Akustik-Set. Da drei ihrer Shows in Los Angeles aufgenommen wurden, gab es sechs Songs für den Film zur Auswahl. Geschafft haben es dabei "Our Song" von ihrem Debütalbum und "You’re On Your Own, Kid" von "Midnights". Die anderen vier Möglichkeiten für den Film wären noch "I Can See You", "Maroon", "You Are in Love" und "Death by a Thousand Cuts" gewesen. Warum wurden die Songs aber überhaupt herausgeschnitten? Vermutlich sind es Zeitgründe, die zu den Cuts geführt haben. Aber sind wir doch mal ehrlich, Swifties hätten sicherlich nichts dagegen gehabt, ihrem Lieblingsstar noch eine halbe Stunde länger auf der Bühne zuzuschauen, oder? 😃 Vielleicht hat Taylor diese Songs aber mit Absicht zurückgehalten und wird diese als eine Art Bonusmaterial veröffentlichen – Taylor ist schließlich immer für eine Überraschung gut! 👀