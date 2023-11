Billie Eilish wütend über Frisuren-Hate: "Alles erfunden!"

Prompt postete Eilish einen Artikel über ihre Frisur in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Den Schei* denkt ihr euch nur aus💀".

So stellte sich auch heraus, dass es bei dem Look nur um einen Filter handeltet, was Fans ebenfalls überraschte. "Als würde sie das nicht wirklich tragen", hieß es in den Kommentaren.

Es bleibt abzuwarten, ob sie den Look irgendwann wirklich in die Realität umsetzen wird. Wir können es jedenfalls kaum erwarten. 😍