Billie Eilish: Ihr großer Wunsch für die Zukunft!

Eine bessere Zukunft für unseren Planeten, auf dem wir leben – genau das wünscht sich Sängerin Billie Eilish. Im Rahmen eines Interviews mit der Vogue unterhielt sich der Mega-Star auch mit acht jungen Klimaaktivist*innen, die ihr viel Hoffnung in ihrem Anliegen schenkten: "Ich habe noch nie mit einer Gruppe von Menschen in meinem Alter gesprochen, mit denen ich in so vielen Dingen übereinstimme. Es war so aufregend, mit Leuten zu sprechen, die meine Überzeugungen teilen und so klug sind. Sie sind in meinem Alter und machen so viel. Das hat mich sehr, sehr hoffnungsvoll gemacht." Und welchen Beitrag versucht die Sängerin selbst zum Umweltschutz zu leisten?