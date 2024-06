Billie Eilish erzählt Horror-Dating-Story!

In der neuen Podcastfolge von BBCs Miss Me? mit Lily Allen und Miquita Oliver spricht Billie über Ghosting beim Daten: "Ich wurde schon mal geghostet. Letzten Dezember ist mir ein verrücktes Ghosting passiert. Das war der Wahnsinn!" Doch es war nicht irgendjemand, sondern ein Mann, den sie schon seit mehreren Jahren kennt! Billie erinnert sich zurück: "Ich fragte mich: 'Bist du gestorben? Bist du wirklich gestorben?' Übers Handy haben wir einen Plan gemacht, das ist meine Adresse, sei um 15 Uhr da – und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Nie wieder." Das regte die Sängerin verständlicherweise auf: "Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte nur: 'Was für ein verdammt kleiner, erbärmlicher Mann' Es war unfassbar. Bis zum heutigen Tag hat er mir nie wieder geschrieben." Später musste sie dann feststellen, dass der Mann schon in einer neuen Beziehung war: "Ich habe gesehen, dass er jemand anderes datet und ich dachte nur: 'Oh'. Ich wusste wirklich nicht, dass Leute so etwas tun." Arme Billie.