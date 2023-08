"The Witcher" Staffel 3: Peinliche Logik-Fehler 🫥

Speaking of Rience: In den ersten Folgen der dritten Staffel fliehen alle vor dem Fiesling und er sorgt fĂŒr RIESEN Probleme!

Doch dann kommt DER spannende Moment: Rience erwischt Ciri und Yennefer und es kommt zum Kampf. Die beiden Frauen mĂŒssen sich sehr anstrengen den fiesen Magier zurĂŒckzuschlagen.

Aber dann – ✹ZACK✹ – taucht wie aus dem Nichts Geralt von hinten auf und macht Rience einen Kopf kĂŒrzer.

Einfach so. Das war's. Der eeewig lange Spannungsbogen rund um Rience, der ĂŒber mehrere Folgen so kompliziert aufgebaut wurde, wird in der dritten "The Witcher" in diesen 0,2 Sekunden mit dessen Tod beendet.