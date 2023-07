Alien-Mann wird in Restaurants nicht bedient

Der Werdegang von Anthony aus Frankreich wird von vielen Menschen auf den sozialen Medien beobachtet. Allein sein Instagram Profil verfolgen eine Millionen Menschen.

Hier zeigt Anthony regelmäßig Updates seiner Verwandlung von einem Menschen in in Alien. So ließ er sich mittlerweile nicht nur komplett tätowieren, sondern er hat sich auch die Nasenspitze entfernen lassen, die Zunge ist gespalten oder Finger amputiert.

Mit 25 Jahren sah der Mann noch wie ein ganz normaler Kerl aus – dann begann er seine Verwandlung! Er sagt, er habe das Gefühl im falschen Körper geboren worden zu sein. Seine Transformation "hilft mir, das Leben besser zu verstehen", so Anthony in einem Interview. Menschen, die das nicht verstehen bezeichnet er als "engstirnig".