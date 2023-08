The Witcher Staffel 4: Wie wird Liam Hemsworth zu Geralt?

The Struggle is real: "The Wichter" hat ein Problem. Nicht nur, dass Fans noch immer an dem Ausstieg von Hauptdarsteller Henry Cavill zu knabbern haben, auch die dritte Staffel MIT dem Fan-Liebling bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Und das in Sachen Story UND Erfolg!

Denn die Fans sind grundsätzlich enttäuscht von der dritten Staffel. Das hat gleich mehrere Gründe.

Kritisiert wird die geringe Bildschirmzeit von Henry Cavill. Angesichts der Tatsache, dass die dritte auch die letzte Staffel mit Henry Cavill ist, waren viele Fans enttäuscht, dass Geralt so selten zu sehen ist.

Im Mittelpunkt steht vielmehr Ciri (Freya Allan). Es deutet viel darauf hin, dass Ciri zur Hauptfigur "mutiert" UND Geralt in der Serie immer mehr an Relevanz verliert. Das widerspricht natürlich EXTREM den Buchvorlagen von Andrzej Sapkowski und geht damit auch den Fans auf den Keks 🍪