6ix9ine: Haft-Antrag

Wie wir alle wissen, sitzt der (noch immer!) mega erfolgreiche Rap-Star Tekashi 6ix9ine noch immer im Knast. Jetzt muss er schon wieder einen harten Rückschlag verkaften: Er darf seine kleine Tochter nicht mehr sehen! das hat jetzt die Mutter der kleinen, 6ix9ines Ex-Freundin entschieden. Anlass der knallharten Ansage: Daniel Hernandez (23), besser bekannt als „Tekashi“ 6ix9ine, stellte beim Gericht jetzt einen Antrag, dass er seine restliche Haftstrafe zu Hause, und nicht im Gefängnis, absitzen darf. Daraufhin kündigte Sara Molina, die Mutter von 6ix9ines Kind, an, dass der junge Papa seine Kleine vielleicht nie wieder sehen darf! Schließlich sei damit auch 6ix9ines Tochter in Gefahr. Kaum zu verschmerzen für einen liebenden Vater …😢 Hier siehst du ihn mit seiner kleinen Maus:

6ix9ine darf seine Tochter nie mehr sehen

Noch ist nichts gerichtlich entschieden, doch eins ist sicher: 6ix9ine lebt gefährlich. Er hat schließlich seine ehemaligen und extrem kriminellen Freunde aus seiner Gang Nine Trey Bloods verraten, um selbst früher wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Deshalb wird er von vielen jetzt "Snitch" genannt! Und als "Verräter" (Übersetzung des Begriffs) wird man im Knast bekanntlich nicht mit Samthandschuhen angefasst. Deshalb bettelte 6ix9ine beim Richter jetzt um Gnade, damit er die Strafe zu Hause absitzen darf! Doch selbst wenn er jetzt rauskommt, wird er Töchterchen Saraiyah (4) wohl nicht sehen dürfen. Hart … Es hieß übrigens erst, dass 6ix9ine für 47 Jahre in den Knast müsse – daraus wurden allerdings nur zwei. Hier liest du, wie lange seine Strafe noch dauert und was der Rapper alles verbrochen hat.

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!