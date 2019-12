6ix9ine: Kommt er aus dem Gefängnis?

Seit 2018 sitzt Tekashi 6ix9ine im Knast. Genau genommen wurde der Rapper am 18. November 2018 in New York verhaftet. Laut TMZ wird dem Rapper illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Bandenkriminalität von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen … Außerdem war 6ix9ine aktives Mitglied der New Yorker Gang Nine Trey Bloods – eine extrem kriminelle Gangster-Bande aus den Staaten. Den Berichten von Pitchfork zufolge soll der 22-Jährige an mehreren Schießereien und Überfällen beteiligt gewesen sein. Heute finden in einem New Yorker Gericht die seine finalen Verhandlungen über seine Zukunft statt. Dem Star drohen 47 Jahre im Knast!

Entschuldigung von 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine, der eigentlich Daniel Hernandez heißt, ist mit seiner Musik mega erfolgreich. Trotz seiner Inhaftierung und seines kriminellen Hintergrunds, hören über 11 Millionen Fans im Monat bei Spotify seine Songs. In einem öffentlichen Brief an das Gericht, entschuldigt sich 6ix9ine bei allen, denen er in der Vergangenheit Leid zugefügt hat. Er schreibt: "Kein Vorwand, keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung könnten in dieser Welt gut genug sein, um meine Verbrechen zu erklären. Während ich im Gefängnis saß, hatte ich Zeit, die die Rücksichtslosigkeit und Dummheit meiner Entscheidungen zu überdenken." Falls der Richter ihm das glaubt, dass er sich nach seiner kriminellen Vergangenheit wieder fängt, könnte er schon heute wieder aus dem Gefängnis kommen! Es kann aber auch genau so gut passieren, dass 6ix9ine 47 weitere Jahre (!) im Knast verweilen muss. Seitdem er vor Monaten seine ehemaligen Gang-Kollegen verraten hat, wäre er auf freiem Fuße aber auch nicht sicher. Bekanntlich gibt es für Verrat die krassesten Rachepläne …

6ix9ine im exklusiven BRAVO-Interview

Ein gutes Vorbild ist 6ix9ine nach all seinen Straftaten bestimmt nicht. Im BRAVO-Talk beim Hype Festival in Oberhausen verriet uns 6ix9ine, dass er das allerdings auch gar nicht sein will. Tekashi 6ix9ine sagte damals: "Ich will kein Vorbild sein. Ich will einfach nur meine Meinung sagen! Ich möchte auf keinen Fall, dass junge Fans sich genau wie ich 69 Tattoos stechen lassen!" Wir sind gespannt, wie es mit der Zukunft des Rappers weitergeht, und ob er vielleicht doch bald aus dem Gefängnis frei kommt. Gute Anwälte scheint er schließlich zu haben …

